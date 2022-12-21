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Прокатили на спецтехнике, привезли четвероногих помощников и сказку - милиционеры Минской области посетили Ивенецкий дом-интернат

Забота, тепло и, конечно же, внимание каждому маленькому человечку. С Дедом Морозом, Снегурочкой и служебной собакой в Ивенецкий дом-интернат приехали милиционеры столичной области.

Воспитанников учреждения прокатили на спецтехнике и познакомили с вооружением стражей порядка. А новогодние волшебники организовали для ребят интересные и веселые конкурсы. Не обошлось без хоровода вокруг вечнозеленой пушистой красавицы и поздравлений. Особый восторг у детей вызвало выступление четвероногого друга, с которым ребята могли пообщаться и после шоу.

Милиционеры приезжают в гости к ребятам не только в канун новогодних и рождественских праздников, но и в течение года. Для детей, которые остались без родителей, самый желанный подарок - это внимание.

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