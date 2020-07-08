Прохладная и дождливая погода сохранится до конца недели

Осадки сегодня ожидаются на большей части Минской области, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северно-западный, местами порывистый. Днем температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс 10 - плюс 15 градусов. Такая погода сохранится и завтра. Ожидаются кратковременные дожди и туманы. Жара же вернется во второй половине июля.



