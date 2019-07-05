Прохладная и дождливая погода в прогнозах на выходные

Понижение температуры воздуха принесут атмосферные фронты с Балтики. Температура на 3-5 градусов будет ниже нормы. Завтра в столице и Минской области облачно и преимущественно без осадков. Сохранится сильный ветер - порывы достигнут 20 метров в секунду. Ночью +10, днем 20 тепла. В воскресенье ветер немного успокоится, но днем возможны дождь и гроза. Температура воздуха днем не более 20 градусов. В начале новой недели неустойчивый характер погоды сохранится - пройдут грозовые дожди.