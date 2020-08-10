Теплая погода сохранится только в начале недели. Со вторника температура начнет снижаться: днем ожидается до плюс 24 по югу, по северу до плюс 19. Ночью средняя температура по области составит около 13 тепла. В некоторых районах центрального региона ожидается туман.



По прогнозам синоптиков, установится прохладная погода и в выходные. Ожидается облачность и без осадков.



