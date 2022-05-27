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﻿Прохладные и дождливые выходные ждут жителей Минска и области

Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики на ближайшие выходные. Завтра в столице и Минской области пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температурный фон будет ниже климатической нормы. Ночью температура воздуха составит от плюс 3 до плюс 8, днем от 14 до 19 тепла.

В центральном регионе на предстоящих выходных погоду будут определять фронтальные разделы и неустойчивые прохладные воздушные массы из западной Европы. Во многих районах области пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. При более плотной облачности температура воздуха не превысит 11-13 тепла.
Марина Грицкевич, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии

В понедельник еще сохранится такая же прохладная погода. Но вот в течение недели дожди пройдут только местами, а температурный фон начнет расти.

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