﻿Прохладные и дождливые выходные ждут жителей Минска и области

В центральном регионе на предстоящих выходных погоду будут определять фронтальные разделы и неустойчивые прохладные воздушные массы из западной Европы. Во многих районах области пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. При более плотной облачности температура воздуха не превысит 11-13 тепла.

Марина Грицкевич, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии