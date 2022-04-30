Проходит подготовка к республиканскому конкурсу "Лидер года - 2022"

Пионеры готовятся к VII Республиканскому смотру-конкурсу "Лидер года - 2022". Финал пройдет в мае. И в этом месяце самая массовая детская организация страны отметит свой вековой юбилей. Участники конкурса - лидеры детских и молодежных общественных объединений, члены советов/парламентов. С каждой области отобрали лучших, они будут бороться в двух номинациях: "Лидер" и "Пионер года". Дарья Рачко познакомилась с финалисткой столицы.

Учащаяся 118-й школы Марианна Клюйко в свои 14 уже победительница многих районных и городских конкурсов. К такому результату шла с самого детства - пробовала себя в разных ипостасях: художественная гимнастика, бальные и современные танцы, шитье (это лишь малая часть). Сейчас финалистка конкурса "Лидер года" активно развивает пионерское движение.

Первый раз я участвовала в "Зарничке". Тогда я очень волновалась, но мне нравилась подготовка, как нас там учили маршировать. Мне нравилось то чувство, что от моих действий, действий моей команды зависит результат школы, победим ли мы. Мне очень понравилось участвовать в этом всем.

Большую часть своего времени Марианна проводит в стенах школы. Здесь и друзья, и любимые наставники. Говорит, совмещать с активной деятельностью нелегко, но справляется, а в достаточно плотном графике (после уроков подработка, репетиции, встречи) находит время и для любимого занятия.





Мне действительно очень нравится читать. Моя любимая книга - Ремарк "Время жить и время умирать". Очень трагичная концовка, очень романтичная любовная линия, эти все эмоции, переживания за главного героя. Мои любимые предметы - русская литература и английский. Я в будущем буду поступать в лингвистический университет. Марианна Клюйко, финалистка VII Республиканского смотра-конкурса "Лидер года - 2022" в номинации "Пионер года"

Она всегда была яркая, у нее прекрасная харизма, она очень хороший человек, добрая. Эвелина Дудка, подруга Марианны

Мне нравится, что она прислушивается к нашему мнению, не глядя на то, что она главная, она все равно нас слушает. Арина Мазовка, подруга Марианны



Идея номера в спортивном стиле зародилась еще пару месяцев назад, в то время как раз проходили Олимпийские игры. Ежедневная подготовка, продумывание визитки, творческого номера, TikTok - портфолио и к финалу все готово. Осталось оттачивать свое мастерство.

Творческая визитка сделана так, чтобы она была понятна для всех глухонемых людей. Там есть момент с языком жестов. "Арт-объект" появилась идея, чтобы дети с раннего возраста узнавали о пионерской организации.





На вид она девочка хрупкая, ранимая, но она с сильным стержнем внутри, трудоголик, очень целеустремленная. Сотни предложений, инициативна, много идей. Мы сделали очень большое дело. Очень интересно, креативно, современно.

Ежедневно делать добрые дела, бережно сохранять природу и культуру родного края, отважно стоять за правду и справедливость - эти традиции пионерского движения важно сохранить и на будущий век.