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Проходит традиционная акция "Белая Русь" - с любовью к детям!"
День 3 Июля стал двойным праздником более чем для сотни белорусских семей. Молодые мамы принимают поздравления от общественников, депутатов и государственных деятелей, которых объединила традиционная акция "Белая Русь" - с любовью к детям!".
Сегодня государство делает все для того, чтобы поддержать семьи, которые воспитывают детей. Это подчеркнула спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова во время поздравления молодых мам, чьи дети появились на свет в День Независимости. В родильном доме 6-й больницы Минска самый богатый "урожай" - 10 малышей, 7 из них - мальчики. Для большинства мам это не первые дети в семье, есть и двойня. Всего в День Независимости в республике на свет появился 121 ребенок. Для каждого из них объединение "Белая Русь" подготовило подарок в рамках традиционной акции.
Рады тому, что наши семьи принимают решение и рожают детей. Самое главное, чтобы эти детки были желанными. Для нас, для Беларуси они желанны, потому что мы хотим, чтобы в нашей стране было больше детей. Государство делает все для того, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей. Президент Александр Григорьевич всегда трепетно относится к этому вопросу, чтобы дети всегда получали необходимую помощь, и поддержка действительно серьезная.
Эту акцию мы будем не только развивать, но и обогащать новыми смыслами. Дети, которые родились в прошлые годы, уже пошли в школу. Хорошо развить эту акцию в том, чтобы поздравлять детей с началом учебного года и с иными праздниками - тем самым можем вести их по жизни, делая так, чтобы "Белая Русь" была спутником наших белорусов.
В этом году поздравительная акция от "Белой Руси" проходит в 15-й раз. Начинали ее в 6-м родильном доме Минска. За это время в День Независимости в столице родилось почти 800 малышей.
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