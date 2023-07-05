Проходит традиционная акция "Белая Русь" - с любовью к детям!"

Рады тому, что наши семьи принимают решение и рожают детей. Самое главное, чтобы эти детки были желанными. Для нас, для Беларуси они желанны, потому что мы хотим, чтобы в нашей стране было больше детей. Государство делает все для того, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей. Президент Александр Григорьевич всегда трепетно относится к этому вопросу, чтобы дети всегда получали необходимую помощь, и поддержка действительно серьезная.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси