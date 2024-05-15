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Прохорова: Бизнес эволюционирует, за последние 3-4 года бизнес-среда в Беларуси претерпела достаточно серьезные видоизменения
На сегодняшний день бизнес эволюционирует, за последние 3-4 года бизнес-среда претерпела достаточно серьезные видоизменения. Об этом в программе "Экономическая среда" заявила председатель крыла предпринимателей Белорусского союза женщин Елена Прохорова.
По ее словам, это связано с изменениями налогового законодательства и с тем, что предприниматели все чаще используют новые виды деятельности, появляется все больше производственных циклов. "И когда субъект малого предпринимательства до недавнего времени получал государственную поддержку и понимал, что предел его мечтаний в принципе достигнут, нужно куда-то двигаться, куда-то масштабироваться, то на сегодняшний день закон по вопросам предпринимательской деятельности дает возможность сделать это безболезненно и с переходом тех имущественных благ, материальных активов, которые человек приобрел в период осуществления деятельности как индивидуальный предприниматель. Это достаточно серьезный аргумент", - пояснила Елена Прохорова.
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Более того, законом предусматриваются такие меры поддержки, как преимущественное право приобретения объектов госсобственности, находящихся на сегодняшний день в арендных правоотношениях, причем с рассрочкой платежей, многие нормы этого закона предполагают возможность более мягкого масштабирования, сказала специалист.
Закон по вопросам предпринимательской деятельности, как и иные законы и нормативно-правовые акты, которые принимаются в Беларуси для того, чтобы происходила цифровизация экономики и страна двигалась вперед, подвергся определенной критике со стороны предпринимательского сообщества.
Но Елена Прохорова привела пример, как предприниматели были против введения электронного документооборота. "Теперь все хлопают в ладоши, что не нужно носить документы на бумажных носителях, потому что удобно", - сказала председатель крыла предпринимателей БСЖ.
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