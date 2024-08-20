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Прохождение минного поля, рукопашный бой - как прошел второй день тактико-специальных учений "Военкор-2024"

Второй день тактико-специальных учений "Военкор-2024" подошел к концу. 20 августа участников ожидало сразу несколько практический занятий. Среди них прохождение минного поля, тактическая медицина, установка связи в полевых условиях и рукопашный бой.

Также журналисты прошли сразу несколько мастер-классов по нахождению в зоне боевых действий. Учения "Военкор-2024" проходят на базе одной из частей ССО Беларуси. Участвует 25 журналистов. Завтра участников ожидает полоса с психологическими испытаниями (подробности в видео).

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