Прокладка тоннелей от метро "Вокзальная" до "Ковальская слобода" завершена

Следующая станция - "Ковальская слобода"! Столичные метростроители полностью завершили прокладывать левые и правые тоннели от "Вокзальной" к "Ковальской слободе". Сегодня ротор их ударной силы - тоннелепроходческий комплекс "Алеся" - вышел на поверхность из-под земли. Момент торжественный и зрелищный. Таким образом, длина перегона - 1270 метров. Его прошли без особенных геологических проблем, в том числе и благодаря модернизации "Алеси": комплекс оборудовали новыми конструкциями режущего инструмента.



В ближайшее время "Алесю" демонтируют и отправят на новое место работы. Это станция метро "Аэродромная". Оттуда машина стартует в сторону Корженевского. Сами же четыре новые станции третьей линии столичной подземки - а это "Вокзальная", "Юбилейная площадь", "Ковальская слобода" и "Площадь Франтишка Богушевича" - откроются летом следующего года.



