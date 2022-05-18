Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Прокуратура Беларуси провела проверку по вопросам охраны и использования земель

Бесхозные земли должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. Прокуратура провела проверку по вопросам охраны и использования земель. Вопрос стоит на контроле у главы государства. Земля - национальное достояние и важнейший ресурс Беларуси. Потому подход к ее использованию должен быть рациональным. Важно привести в использование каждый участок и найти ему применение в экономике.

На начало прошлого года в республике земель запаса (резервных земель)числилось более 270 тыс. га. Меры прокурорского реагирования позволили наладить учет таких земель и вовлечь их в экономический оборот. Как результат, площадь непродуктивных земель в республике сократилась вдвое. В целях улучшения ситуации (по инициативе органов прокуратуры)местным органам власти предложено,с учетом состояния земель, их качественных, природно-географических, экономических характеристик и других параметров, перераспределить резервные земли между землепользователями. Вопрос поставлен на контроль.
Андрей Караченко, старший прокурор отдела Генпрокуратуры Беларуси

Экономический потенциал одного из главных ресурсов страны падает, пока земли простаивают. За допущение нарушений виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Территории, которые прежде находились в резерве, вовлекают в строительную, промышленную и инвестиционную деятельность. Эта работа не прекращается. Прокуратура продолжает держать на контроле вопросы, касающиеся охраны и использования земель в стране.