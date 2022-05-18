3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Прокуратура Беларуси провела проверку по вопросам охраны и использования земель
Бесхозные земли должны быть вовлечены в хозяйственный оборот. Прокуратура провела проверку по вопросам охраны и использования земель. Вопрос стоит на контроле у главы государства. Земля - национальное достояние и важнейший ресурс Беларуси. Потому подход к ее использованию должен быть рациональным. Важно привести в использование каждый участок и найти ему применение в экономике.
На начало прошлого года в республике земель запаса (резервных земель)числилось более 270 тыс. га. Меры прокурорского реагирования позволили наладить учет таких земель и вовлечь их в экономический оборот. Как результат, площадь непродуктивных земель в республике сократилась вдвое. В целях улучшения ситуации (по инициативе органов прокуратуры)местным органам власти предложено,с учетом состояния земель, их качественных, природно-географических, экономических характеристик и других параметров, перераспределить резервные земли между землепользователями. Вопрос поставлен на контроль.
Экономический потенциал одного из главных ресурсов страны падает, пока земли простаивают. За допущение нарушений виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Территории, которые прежде находились в резерве, вовлекают в строительную, промышленную и инвестиционную деятельность. Эта работа не прекращается. Прокуратура продолжает держать на контроле вопросы, касающиеся охраны и использования земель в стране.