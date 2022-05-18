Прокуратура Беларуси провела проверку по вопросам охраны и использования земель

На начало прошлого года в республике земель запаса (резервных земель)числилось более 270 тыс. га. Меры прокурорского реагирования позволили наладить учет таких земель и вовлечь их в экономический оборот. Как результат, площадь непродуктивных земель в республике сократилась вдвое. В целях улучшения ситуации (по инициативе органов прокуратуры)местным органам власти предложено,с учетом состояния земель, их качественных, природно-географических, экономических характеристик и других параметров, перераспределить резервные земли между землепользователями. Вопрос поставлен на контроль.

Андрей Караченко, старший прокурор отдела Генпрокуратуры Беларуси

