Прокуратура Бреста направила в Экономический суд иск о ликвидации ООО "Польская школа"

Пока одни сохраняют подлинную историю и чтят подвиг героев, другие занимаются подменой понятий. Прокуратура Бреста направила в Экономический суд иск о ликвидации юридического лица ООО "Польская школа". Такое решение связано с грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба государственным и общественным интересам. Речь идет об уголовном деле по реабилитации нацизма. Так, в конце февраля сотрудники школы провели несанкционированное массовое мероприятие, где под видом занятий для несовершеннолетних прославлялись военные преступники.