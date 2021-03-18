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Прокуратура Бреста направила в Экономический суд иск о ликвидации ООО "Польская школа"
Пока одни сохраняют подлинную историю и чтят подвиг героев, другие занимаются подменой понятий. Прокуратура Бреста направила в Экономический суд иск о ликвидации юридического лица ООО "Польская школа". Такое решение связано с грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба государственным и общественным интересам. Речь идет об уголовном деле по реабилитации нацизма. Так, в конце февраля сотрудники школы провели несанкционированное массовое мероприятие, где под видом занятий для несовершеннолетних прославлялись военные преступники.
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