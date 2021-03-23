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Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках
Слесарные молотки, лазерные указки, пиротехника. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках. Согласно материалам, обвиняемые с 9 по 12 августа на территории Минской области и столицы приобрели предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии привезли арсенал к местам массовых беспорядков. Вскоре фигурантов задержали. Среди обвиняемых - четверо жителей столицы. Им инкриминировано приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также материальное обеспечение других лиц для такой деятельности.
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