Слесарные молотки, лазерные указки, пиротехника. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках. Согласно материалам, обвиняемые с 9 по 12 августа на территории Минской области и столицы приобрели предметы и устройства, обладающие метательными и поражающими свойствами. Впоследствии привезли арсенал к местам массовых беспорядков. Вскоре фигурантов задержали. Среди обвиняемых - четверо жителей столицы. Им инкриминировано приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также материальное обеспечение других лиц для такой деятельности.