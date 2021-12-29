Прокуратура помогает решить вопросы в сфере ЖКХ

Права людей в сфере ЖКХ под защитой прокуратуры. Ведомство провело мониторинг, результаты неутешительны. Количество жалоб возросло. Плюс реакция представителей ЖКХ на заявки жильцов не всегда своевременна. В некоторых случаях решение вопросов затягивалось более чем на полгода. На помощь пришла прокуратура. Карина Пашкова продолжит.





Капитальный ремонт обернулся капитальными проблемами

Долгожданный ремонт в доме для Ольги стал кошмаром. Агрогородок Крошин в Барановичском районе. Вместо комфорта и качества жильцы получили проблемы. Квартиру Ольги попросту затопило, когда начались дожди.

Ремонт должен был проходить в мае-июне, однако сроки затянулись. В августе к решению вопроса подключилась уже прокуратура. Несмотря на просьбы жильцов и обращения в разные инстанции, подрядчик просто игнорировал проблему. Лишь после мониторинга прокуратуры удалось решить вопрос: нарушения устранили, а ремонт, наконец, довели до логического финала.

Для жильцов этого дома в столице на лице Пулихова капитальный ремонт обернулся капитальными проблемами. Помимо того, что срок окончания работ значительно сместился, в некоторых квартирах отсутствовало газоснабжение на протяжении полугода.

Затяжной капремонт

Нетиповой проект, но заказчик не учел этот факт. Предварительное обследование дома не проводилось. Результат - 7 раз вносились изменения в проект. А это значит - сроки ремонта затягиваются.

Решение проблемных вопросов

И вновь вмешательство прокуратуры, так сказать, тяжелая артиллерия - и проблема сдвинулась с мертвой точки: газоснабжение восстановили, отремонтировали несколько квартир, которые были залиты.

