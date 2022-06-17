Прокуратура Речицкого района переехала в новое здание

Наше государство как социально-правовое уделяет особое внимание тому, чтобы была полноценная инфраструктура, стоящая на защите прав простых людей. Здесь же всегда дверь открыта и в прокуратуре, и в органах внутренних дел. В любой райисполком может зайти человек и в комфортных условиях изложить свои проблемы. И там потребуют, чтобы проблемы были решены.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси