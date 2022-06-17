Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Прокуратура Речицкого района переехала в новое здание

Современный ремонт и комфортные условия для работы. В Речице торжественно открыли новое здание районной прокуратуры. В церемонии принял участие Андрей Швед. В преддверии профессионального праздника и столетнего юбилея генпрокурор вручил заслуженные награды коллегам со всей области. В новом здании есть все необходимое как для работников, так и граждан.

Наше государство как социально-правовое уделяет особое внимание тому, чтобы была полноценная инфраструктура, стоящая на защите прав простых людей. Здесь же всегда дверь открыта и в прокуратуре, и в органах внутренних дел. В любой райисполком может зайти человек и в комфортных условиях изложить свои проблемы. И там потребуют, чтобы проблемы были решены.
Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси

Прокуратура уделяет особое внимание улучшению материально-технической базы. В этом году новоселье ожидают и правоохранители Минской области.