3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Прокуратура Речицкого района переехала в новое здание
Современный ремонт и комфортные условия для работы. В Речице торжественно открыли новое здание районной прокуратуры. В церемонии принял участие Андрей Швед. В преддверии профессионального праздника и столетнего юбилея генпрокурор вручил заслуженные награды коллегам со всей области. В новом здании есть все необходимое как для работников, так и граждан.
Наше государство как социально-правовое уделяет особое внимание тому, чтобы была полноценная инфраструктура, стоящая на защите прав простых людей. Здесь же всегда дверь открыта и в прокуратуре, и в органах внутренних дел. В любой райисполком может зайти человек и в комфортных условиях изложить свои проблемы. И там потребуют, чтобы проблемы были решены.
Прокуратура уделяет особое внимание улучшению материально-технической базы. В этом году новоселье ожидают и правоохранители Минской области.