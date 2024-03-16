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Прокуратура совместно с КГК проверила ход работ на участке трассы М 10 - результат неутешительный

Ремонт дорог под пристальным вниманием и контролирующих органов! Прокуратура совместно с Комитетом госконтроля проверила ход работ на участке трассы М 10. Результат неутешительный. Часть дороги только на бумаге. А это причинение ущерба в особо крупном размере и уголовное дело. Все подробности прямо сейчас.

Картина реальная vs данные на бумагах

Ремонта этот участок дороги М10 требовал уже давно. Проектно-сметную документацию заказчик, а это предприятие "Гомельавтодор", разработал 2023 году, в октябре выбрали подрядчика - "Дорожно-строительный трест №2 Гомеля", и работы начались. Однако проект предусматривал их реализацию летом. Фактическое же начало ремонта накануне зимы повлекло за собой его приостановку.

В связи с неблагоприятными погодными условиями работы в декабре были приостановлены. В 2024 году они возобновлены, работа продолжается. Ввод объекта правой полосы запланирован до середины апреля 2024 года. Это правой полосы. Левая полоса после подтверждения финансирования будет продолжена. Будет выбираться подрядчик, и работы будут продолжены.
Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор"

Зимой, когда работы по ремонту были приостановлены, одну полосу пришлось перекрыть. Как итог - основная нагрузка на вторую, что, естественно, негативно сказалось на ее состоянии. Это сразу отметили и автомобилисты. Когда темнело рано, выбоины заметить было почти невозможно. С учетом интенсивности движения и ограничения скорости количество аварий здесь выросло.

Когда уже закрыли дорогу в прошлом году, все ожидали, что до зимы откроется. Так как движение здесь интенсивное. После закрытия один участок полосы здесь разбили очень сильно. Здесь были и пробки, и количество ДТП возросло. Думаю, если бы это было в летний период, потому что темнеет намного позже, было бы намного комфортнее водителям передвигаться.
Владимир Таран, автомобилист

В начале 2024 года на проблему, связанную с этим участком дороги, обратили внимание работники прокуратуры и Комитета госконтроля. Совместная проверка подтвердила - не все так безоблачно. Часть работ, выполненных, что называется, на бумаге, а это и ограждение, и покрытие, на деле отсутствовали.

Прокурорской проверкой установлено, что в актах выполненных работ подрядной организацией указаны виды работ, которые фактически выполнены не были. В результате чего из бюджета необоснованно получены денежные средства на сумму более 3 млн белорусский рублей. По результатам проверки прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере".
Николай Белорусов, прокурор Речицкого района
Предприятиям предложено вернуть незаконно полученные средства в бюджет с начислением соответствующей пени. Следует также отметить, что за данное правонарушение предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 % от суммы выявленного завышения.
Дмитрий Прикота, начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК Гомельской области

В отношении должностных лиц организации заказчика и подрядчика возбуждено уголовное дело. Пока дорогу ремонтируют, проводится предварительное расследование.

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