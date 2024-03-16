3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Прокуратура совместно с КГК проверила ход работ на участке трассы М 10 - результат неутешительный
Ремонт дорог под пристальным вниманием и контролирующих органов! Прокуратура совместно с Комитетом госконтроля проверила ход работ на участке трассы М 10. Результат неутешительный. Часть дороги только на бумаге. А это причинение ущерба в особо крупном размере и уголовное дело. Все подробности прямо сейчас.
Картина реальная vs данные на бумагах
Ремонта этот участок дороги М10 требовал уже давно. Проектно-сметную документацию заказчик, а это предприятие "Гомельавтодор", разработал 2023 году, в октябре выбрали подрядчика - "Дорожно-строительный трест №2 Гомеля", и работы начались. Однако проект предусматривал их реализацию летом. Фактическое же начало ремонта накануне зимы повлекло за собой его приостановку.
В связи с неблагоприятными погодными условиями работы в декабре были приостановлены. В 2024 году они возобновлены, работа продолжается. Ввод объекта правой полосы запланирован до середины апреля 2024 года. Это правой полосы. Левая полоса после подтверждения финансирования будет продолжена. Будет выбираться подрядчик, и работы будут продолжены.
Зимой, когда работы по ремонту были приостановлены, одну полосу пришлось перекрыть. Как итог - основная нагрузка на вторую, что, естественно, негативно сказалось на ее состоянии. Это сразу отметили и автомобилисты. Когда темнело рано, выбоины заметить было почти невозможно. С учетом интенсивности движения и ограничения скорости количество аварий здесь выросло.
Когда уже закрыли дорогу в прошлом году, все ожидали, что до зимы откроется. Так как движение здесь интенсивное. После закрытия один участок полосы здесь разбили очень сильно. Здесь были и пробки, и количество ДТП возросло. Думаю, если бы это было в летний период, потому что темнеет намного позже, было бы намного комфортнее водителям передвигаться.
В начале 2024 года на проблему, связанную с этим участком дороги, обратили внимание работники прокуратуры и Комитета госконтроля. Совместная проверка подтвердила - не все так безоблачно. Часть работ, выполненных, что называется, на бумаге, а это и ограждение, и покрытие, на деле отсутствовали.
Прокурорской проверкой установлено, что в актах выполненных работ подрядной организацией указаны виды работ, которые фактически выполнены не были. В результате чего из бюджета необоснованно получены денежные средства на сумму более 3 млн белорусский рублей. По результатам проверки прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере".
Предприятиям предложено вернуть незаконно полученные средства в бюджет с начислением соответствующей пени. Следует также отметить, что за данное правонарушение предусмотрена и административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 % от суммы выявленного завышения.
В отношении должностных лиц организации заказчика и подрядчика возбуждено уголовное дело. Пока дорогу ремонтируют, проводится предварительное расследование.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов