Прокуратура совместно с КГК проверила ход работ на участке трассы М 10 - результат неутешительный

Когда уже закрыли дорогу в прошлом году, все ожидали, что до зимы откроется. Так как движение здесь интенсивное. После закрытия один участок полосы здесь разбили очень сильно. Здесь были и пробки, и количество ДТП возросло. Думаю, если бы это было в летний период, потому что темнеет намного позже, было бы намного комфортнее водителям передвигаться.

Владимир Таран, автомобилист