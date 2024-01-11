Прокуратура усилила контроль за ситуацией с пожарной безопасностью - что показала проверка в Кличевском районе

В приоритете - индивидуальный подход и помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Прокуратура обеспокоена проблемой гибели и получение травм на пожарах. Как показывает статистика, ситуация неутешительная: только за эту неполную рабочую неделю огонь унес жизни почти двух десятков людей! Что касается прошлого года, тона пожаре погибли более полутысячи людей, примерно столько же спасли.

По мнению работников надзорного ведомства, компетентные службы не всегда своевременно выявляют причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и, как следствие, не принимают действенных мер. Это заставило прокуроров усилить контроль за исполнением законодательства в сфере профилактики пожаров. Как обстоит ситуация в семьях, относящихся к категории "неблагополучных", и как люди относятся к личной безопасности вместе с прокурорами на примере Кличевского района, узнала Виктория Радевич.

Жительница деревни Заполье Мария Бакатович рассказывает, что печь приходится топить и утром, и вечером, чтобы было тепло.





Это сейчас в семье Бакатовичей из деревни Заполье Кличевского района дома тепло. Прошлой зимой была иная ситуация. Конкретно - супруги жили вовсе без отопления. Печь была неисправна. В прошлом году жить к родителям после учебы приехала их дочь Алина.

"Здесь конкретно нужен был ремонт, обоев не было, порванные были, грязные. Печка эта не работала, дымила. Соседи не раз приходили, жаловались, что дым идет к ним", - вспоминает Алина Бакатович.

Прокуратура усилила контроль за проведением профилактики пожаров

Семью Бакатовичей навещала председатель сельсовета. Было и предупреждение от МЧС, признается хозяйка. В конце концов дошло до прокуратуры - этой зимой ситуация сдвинулась с мертвой точки. Печку отремонтировали, а заодно заменили один из неработающих пожарных извещателей.





С этой семьей мы давно работаем. Родители склонны к употреблению спиртных напитков, и за этой семьей мы ведем постоянный контроль. В прошлом году категорически отказывались. Но печь все-таки привели в пригодное состояние для отопления, вычистили. Мы просто радуемся. Галина Богомолова, председатель Бацевичского сельского исполнительного комитета

В группе риска - пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды

Индивидуальный подход и помощь, кому она больше всего нужна - у прокуратуры в приоритете. В группе риска - пенсионеры, одинокие люди, инвалиды и многодетные семьи.





По поручению генерального прокурора прокурорами проводятся проверки в регионах с наиболее неблагоприятной ситуацией в части соблюдения требований пожарной безопасности. Основное внимание мы уделяем оценке эффективности работы местных исполнительных и распорядительных органов, органов внутренних дел и МЧС, других субъектов профилактики, а также участию общественных формирований в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Павел Зайцев, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси

Зона ответственности - пожарная безопасность

Что касается Кличевского района, как правило, к вопросу пожарной безопасности местные жители подходят осознанного. Указали на недочеты - их исправили. Тем не менее, работать еще есть над чем.





Как правило, пожары в Кличевском районе происходили в результате неосторожного обращения с огнем и нарушений правил монтажа и эксплуатации печного отопления. Исходя из результатов, проведенных в районе проверок, исполнения законодательства о профилактике пожаров и гибели людей, от них у нас есть нарекания к качеству смотров противопожарного состояния жилищного фонда и организации индивидуальной профилактической работы с населением. В особенности с лицами, которые ведут асоциальный образ жизни, не заняты трудом и склонны к употреблению алкоголя. Александр Терещенко, прокурор Кличевского района

9 смертей - только за первые сутки после Рождества. Всего за эту неполную неделю, по последней статистике, гибелей в два раза больше. Это не просто перечисление цифр, а шокирующее количество жизней, которые день за днем уносит огненная стихия. Проблема ухудшается, в том числе с приходом холодов. В прокуратуре приводят пример: в ноябре прошлого года погибло в два раза больше людей, чем в октябре.

А ведь уберечь себя и близких можно, банально проявив осмотрительность. Как, например, это делает Елена Никифоровна - в феврале ей исполнится 87 лет. Конечно, в силу возраста не обходится без помощи детей и внуков. Но и сама пенсионерка для порядка в доме старается не меньше.



