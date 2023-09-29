Прокурор Дмитрий Лукьянов посетил войсковую часть 5448 и принял участие в торжественном митинге

Знать и помнить свою историю. Советник юстиции Дмитрий Лукьянов посетил войсковую часть 5448 и встретился с призывниками и воспитанниками военно-патриотического клуба "Гранит". Говорили о важном: прокурор поделился подробностями расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В рамках разбирательств были допрошены около 17 тысяч свидетелей. Истории, которые услышали прокуроры, поражают жестокостью и бесчеловечностью. Подтверждают рассказы и факты, которые удается восстановить в ходе раскопок. Дмитрий Лукьянов подчеркнул, насколько важно восстанавливать историческую справедливость.