Прокурор оглашает обвинение по делу Путило, Рудика и Протасевича

В здании суда Минского района прокурор оглашает обвинение по делу Степана Путило, Яна Рудика и Романа Протасевича, сообщает БелТА.

Обвиняемым инкриминируется совершение не менее 1586 преступлений, в том числе предусмотренных ст. ст. 342, 293, 363, 364 Уголовного кодекса Беларуси. Подсудимые обвиняются в организации массовых беспорядков, подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, призывам к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием и других тяжких и особо тяжких преступлениях. Кроме того, всем троим предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти. Всего Путило инкриминировано совершение преступлений по 13 статьям Уголовного кодекса, Рудику и Протасевичу - по 12 и 11 соответственно.

Была установлена связь подсудимых с ранее осужденными Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Виктором Бабарико, Марией Колесниковой, а также с находящимися за границей Светланой Тихановской, Франаком Вечорко и Валерием Цепкало. Как заявил государственный обвинитель, Путило, Рудик и Протасевич, помимо прочего, были причастны к разработке плана по передаче государственной власти Светлане Тихановской.

Уголовное дело в отношении Степана Путило и Яна Рудика рассматривают в порядке специального производства

В суд явились защитники обвиняемых, но, по их словам, Путило и Рудик на связь со своими адвокатами не выходили. Для Путило и Рудика заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Для Романа Протасевича ранее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Роман Протасевич признал вину в полном объеме. Степан Путило и Ян Рудик в настоящее время скрываются от органов предварительного следствия за рубежом.

Факт Степан Путило является создателем и администратором телеграм-канала Nexta, признанного в 2022 году в Беларуси террористической организацией. Роман Протасевич до ноября 2020 года был администратором этого ресурса. Ян Рудик, помимо активного участия в деятельности канала Nexta, является редактором телеграм-канала "Беларусь головного мозга", признанного экстремистским.

