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В уголовное дело вылилась прокурорская проверка на фермах в Добрушском районе
Прокуратура Гомельского региона возбудила уголовное дело по фактам сокрытия падежа скота на фермах в Добрушском районе. Также выданы предписания по наведению порядка в хозяйствах. Например, Тереховская молочно-товарная ферма: несмотря на предыдущие указания надзорного органа, порядок никто не навел. В условиях, в которых содержатся коровы, нарушаются все требования ветеринарного законодательства.
Павел Чириков, прокурор Добрушского района: Не всеми должностными лицами принимаются надлежащие меры по соблюдению требований законодательства, а также служебной и трудовой дисциплины. Прокурорской проверкой, прокуратурой района возбужден ряд уголовных дел по фактам искажения статистической отчетности, связанной с сокрытием падежа скота под видом выписки физическим лицам. Так подобные факты были выявлены в деятельности ряда бригадиров открытого акционерного общества "Красная буда" по сокрытию 25 голов крупного рогатого скота.
Наведение порядка в животноводстве - сегодня одна из основных задач работников прокуратуры. И выявление фактов сокрытия гибели животных на фермах - не исключение. Причины разные: от недостатка корма до неудовлетворительного ухода. Среди распространенных факторов также нарушение технологического процесса.
Алексей Стук, заместитель Генерального прокурора Беларуси: Я хотел бы предупредить всех, кто трудится в сельском хозяйстве, что любые нарушения прокурорами будут пресекаться. По нарушениям будут проводиться проверки и тщательно исследоваться обстоятельства. Но если это связано с фальсификацией или причинением ущерба, то проверки будут проводиться в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Никому не стоит становиться фигурантами уголовных дел. Задача стоит одна, и она поставлена главой государства.
В хозяйствах, где выявлены факты сокрытия падежа животных с оформлением фиктивных документов, прокуратура проведет углубленные проверки с возбуждением уголовных дел в отношении сотрудников, которые допустили нарушения.
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