В уголовное дело вылилась прокурорская проверка на фермах в Добрушском районе

Алексей Стук, заместитель Генерального прокурора Беларуси: Я хотел бы предупредить всех, кто трудится в сельском хозяйстве, что любые нарушения прокурорами будут пресекаться. По нарушениям будут проводиться проверки и тщательно исследоваться обстоятельства. Но если это связано с фальсификацией или причинением ущерба, то проверки будут проводиться в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Никому не стоит становиться фигурантами уголовных дел. Задача стоит одна, и она поставлена главой государства.