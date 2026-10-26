Прокуроры курируют новый профильный класс в минской гимназии № 38

Знание правовой базы и умение ориентироваться в законах. Третий профильный класс открылся в гимназии № 38 Минска. Его курируют прокуроры столицы. Здесь будут углубленно изучать обществознание и русский язык.

"Я учусь в профильном классе один год. На углубленном уровне мы изучаем обществознание и русский язык. Я считаю, что это очень важно и полезно для каждого человека. И это очень интересно", - рассказала учащаяся гимназии № 38 г. Минска Ксения Мартынович.

Александр Кулаковский, заместитель прокурора г. Минска:

"У юных юристов, которые поступают в класс "Юный прокурор", есть уникальная возможность через специальные практические и лекционные занятия окунуться непосредственно в профессию прокурора. Мы с удовольствием участвуем в этой работе и будем участвовать для того, чтобы сегодня подготовить действительно классных юристов, талантливых, которые придут нам на смену".

"В процессе обучения они знакомятся с производством, с работой тех или иных подразделений и органов. Это и промышленность, это и силовые структуры. Вот сегодня здесь открылся класс, ребята знакомятся с работниками органов прокуратуры, с организацией труда, с каждодневной практикой. По сути, уже в 11-м классе они могут вполне осознанно, понимая, куда они идут, выбирать тот или иной вуз", - отметил глава администрации Первомайского района г. Минска Александр Драгун.

Акцент в 38-й гимназии не только на право. Есть и другие профильные направления.

Наталья Васильченко, директор гимназии № 38 г. Минска:

"В гимназии обучается чуть больше тысячи детей. Мы впервые в этом году вышли на одну смену обучения, чтобы ребята во второй половине дня имели возможность дополнительного образования, потому что у нас очень многовекторное направление: есть и спортивный клуб, и театральная студия, и медиацентр, который возглавляют наши ребята".

Гимназия № 38 - одно из крупнейших учреждений Первомайского района. Учащиеся - регулярные призеры республиканских и международных олимпиад.