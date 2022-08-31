Прокуроры Минска поучаствовали в акции "Собери портфель первокласснику"

Работники столичной прокуратуры с подарками навестили многодетные семьи Ленинского района, в которых ребята собираются идти в первый класс, сообщает агентство "Минск-Новости".

В преддверии Дня знаний прокурор Ленинского района Дмитрий Лукьянов, старший помощник и помощник прокурора города Минска Екатерина Нагорная и Виктория Процкая встретились с четырьмя многодетными семьями Ленинского района, в которых воспитываются будущие первоклассники. Правоохранители поздравили детишек с их первым Днем знаний, а также порадовали подарками, среди которых были портфели с канцелярскими принадлежностями, игрушки и сладости, причем не только для будущих первоклассников, но и для их братьев и сестер.

"Мы традиционно принимаем участие в благотворительных акциях, ведь для мальчиков и девочек, которые 1 сентября впервые пойдут в школу, начинается новый интересный этап в жизни. И очень важно, с каким настроением первоклассники будут делать свои первые шаги на пути к знаниям," - отметил Лукьянов.





Все подарки были куплены за счет личных средств работников органов прокуратуры Минска.

"Сегодня новые портфели обрели своих хозяев, - говорит Екатерина Нагорная. - Мы искренне желаем ребятам радостных открытий и больших успехов в освоении новых знаний!"