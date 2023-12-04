Прокуроры нашли поля с зимней кукурузой: почему в Крупском районе не убрали урожай

Обеспечение продовольственной безопасности Беларуси - это стратегическая национальнаязадача. Надзор за исполнением законодательства в агропромышленном комплексе стоит в приоритете работы не только аграриев, но и прокуроров. Еще в октябре 2023 года Президент Александр Лукашенко поручил Минсельхозпроду и облисполкомам обеспечить уборку кукурузы на зерно до ноября, а в декабре доложить результаты проделанной работы. Прокуроры выехали в поля, чтобы проверить, везде ли выполнены поручения. Подробнее об этом - в репортаже Владимира Королева.

Поля с зимней кукурузой нашли прокуроры - поспела уже давно, а вот со сбором урожая сроки все затянули.

Президент поставил задачу: не допустить фальсификации и приписок в сфере АПК, обеспечивать сохранность убранного урожая. Согласно протоколу поручения главы государства, Министерству сельского хозяйства совместно с облисполкомами поручалось до 1 ноября завершить уборку кукурузы на зерно. Вместе с тем в результате надзорных мероприятий, проведенных Генеральной прокуратурой, в Крупском районе Минской области были обнаружены поля с неубранной кукурузой. Вячеслав Демидович, замначальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси

Эти поля переданы для создания прочной кормовой базы и обеспечения зерном производственных участков для выращивания птицы. По мнению аграриев, вовремя убрать не удалось из-за погоды - почва оказалась переувлажненной. "Не получилось технике зайти и убрать данную кукурузу. Ждали приморозков для того, чтобы запустить технику и убрать данную продукцию", - рассказал управляющий производственной площадкой сельхозпредприятия Павел Казакевич.





35 гектаров с кукурузой не единственное поле, которое не успели убрать. В этом же районе нашли еще две забытые посадки. Со слов представителя Крупского райисполкома, органы местной власти об этом ничего не знали.

Я первый раз услышал, только поставили в известность, что имеются такие посевы кукурузы. Было выяснено, что это площадка агрокомбината "Дзержинский" производственной площадки "Дворище". Будет поставлена задача в кратчайшие сроки произвести уборку данной территории. Андрей Орленко, первый зампредседателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Крупского райисполкома

Пока прокурорские работники разбирались, кто виноват и как спасти урожай, сюда приехала техника для уборки кукурузы под снегом. Зерно убрали, но из-за наступивших морозов земля осталась необработанной до весны, что может привести к существенному снижению урожайности в будущем году.