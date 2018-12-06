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Промо-видео о Беларуси стало лучшим в номинации "Самое красивое видео" на конкурсе в Шанхае

О Беларуси еще больше узнали жители Китая. Промо-видео о нашей стране стало лучшим в номинации "Самое красивое видео" на престижном международном конкурсе в Шанхае. Такой конкурс проходил в Китае в третий раз, но Беларусь участвовала впервые.

Ролик "Беларусь. Звыш за чаканне" был снят по заказу Национального агентства по туризму к открытию странового портала о туризме belarus.travel.


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