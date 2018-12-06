Промо-видео о Беларуси стало лучшим в номинации "Самое красивое видео" на конкурсе в Шанхае

О Беларуси еще больше узнали жители Китая. Промо-видео о нашей стране стало лучшим в номинации "Самое красивое видео" на престижном международном конкурсе в Шанхае. Такой конкурс проходил в Китае в третий раз, но Беларусь участвовала впервые.