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Промопродукция II Европейских игр уже на витринах магазинов и инфокиосков Минска

Плюшевый лисенок Лесик, его мини-копия - брелок, рюкзаки и подушки-подголовники.

На сувенирах изображены маскот, ветка папоротника и олимпийское дерево в яркой цветовой гамме. До конца февраля на Клецкой швейной фабрике завершат пошив всех атрибутов мультиспортивного события.

Тем временем на полиграфкомбинате в печати брендированные блокноты, тетради, стикеры, флажки. Ассортимент сувениров будет расширяться.

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