Промопродукция II Европейских игр уже на витринах магазинов и инфокиосков Минска

Плюшевый лисенок Лесик , его мини-копия - брелок, рюкзаки и подушки-подголовники.

На сувенирах изображены маскот, ветка папоротника и олимпийское дерево в яркой цветовой гамме. До конца февраля на Клецкой швейной фабрике завершат пошив всех атрибутов мультиспортивного события.