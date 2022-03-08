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Промопроект "Выбираем студотряд" стартовал

Когда "Труд крут!". Промопроект "Выбираем студотряд" стартовал. Среди популярных сфер занятости - сельское хозяйство, строительство, педагогика, сфера обслуживания, медицина и экология. Оставить заявку ребята могут на интерактивных площадках, которые развернули в вузах и ссузах. Также можно использовать новинку этого года - чат-бот в Telegram, где можно найти актуальную информацию о каждом профиле отрядов, задать вопрос и заполнить анкету. Также потенциальные участники могут заранее забронировать место в студотряде того профиля, который более предпочтителен, и отметить в заявке, на какую заработную плату рассчитывают.



Ребята интересуются этим. Очень много первокурсников, которые вообще мало знают про студенческие отряды, и тем самым интересуются, куда можно вступить, какой отряд, сколько мы примерно получим, какая занятость, предоставляют ли общежитие. У студентов вопросов много, у нас на все вопросы есть ответы. Делятся также мнением ребята, которые уже отработали, это там 2 и 3 курс, 4 курс. Ребята, которые отработали в прошлом году, трудоустраиваются в этом. Мне кажется, это хорошая акция.
Егор Подгурский, студент Академии управления при Президенте Беларуси


Запись на третий трудовой семестр продолжится до конца июля. За прошлый год только в Минске трудоустроили более 9 300 человек.

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