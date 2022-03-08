Промопроект "Выбираем студотряд" стартовал

Ребята интересуются этим. Очень много первокурсников, которые вообще мало знают про студенческие отряды, и тем самым интересуются, куда можно вступить, какой отряд, сколько мы примерно получим, какая занятость, предоставляют ли общежитие. У студентов вопросов много, у нас на все вопросы есть ответы. Делятся также мнением ребята, которые уже отработали, это там 2 и 3 курс, 4 курс. Ребята, которые отработали в прошлом году, трудоустраиваются в этом. Мне кажется, это хорошая акция.

Егор Подгурский, студент Академии управления при Президенте Беларуси