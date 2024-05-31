Промышленное будущее Оршанского района стоит на твердом и прочном фундаменте - Головченко

Промышленное будущее Оршанского района стоит на твердом и прочном фундаменте. Так оценил эффективность реализации программы развития этого региона премьер-министр Беларуси. 31 мая в районном центре - городе с населением более 80 тыс. - прошел выездной Совмин. Главные заявления: положительный результат очевиден, ведь многие помнят состояние промышленных предприятий здесь 6-7 лет назад. Они прошли большой и непростой путь поиска направления, которое в итоге помогло кратно увеличить объемы выпуска продукции. Светлана Лукьянюк рассказала о мерах, которые сработали.

Выездной Совмин в Орше собирался не единожды. Сегодняшняя встреча - итог большой работы программы по развитию этих территорий, где были и преференции, и льготы. Сейчас важно оценить, как они сработали, чтобы опыт предложить и другим регионам. Главный итог, сказал премьер - все предприятия Оршанского района нашли свой путь, выросли зарплаты, выручка и идет конкурентная борьба за лучшие кадры.

Об этом свидетельствует и статистика и тенденции, если оценить Оршу ныне и 7 лет назад. Промышленное будущее здесь стоит уже на твердом фундаменте.

Беспокойства за дальнейшую судьбу оршанских предприятий (по крайней мере, на десятилетнем горизонте) и у Министерства промышленности, и у Государственного военно-промышленного комитета нет. Более того, каждое предприятие представляет, чем оно будет заниматься до 2030 года, имеет планы модернизации, технического переоснащения, планы выпуска новой продукции. Это тот минимум, который должен быть, что называется, в портфеле у любого директора. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Наша школа станкостроения

Об отечественной школе станкостроения предметно говорили на предприятии "Красный борец". В Беларуси ее сохранили. Да, пусть она и притормозила в развитии, когда больше покупали импорта, чем шлифовали свое мастерство, но нынешние времена заставляют подтягивать технологии в союзе с Россией.

Уровень локализации 95 % белорусско-российский. Система ЧПУ российская. Электрокомпонентный шкафок также российский. Металл тоже российский. Остальное все белорусское. Виталий Крутько, директор ОАО станкозавод "Красный борец"

Союзные станки

Ключевая задача - занять свое место на 20, а то и 30 лет вперед. В планах к 2030 году объемы производства увеличить в два с половиной раза. Ныне мощности загружены на 85%. Но учитывая спрос на эти агрегаты по высокоточной обработке деталей, двигаться нужно быстрее.

В рамках совместной программы "Союзный станок" мы завершаем с Российской Федерацией уже разработку не просто какой-то декларации или общего соглашения, а абсолютно большой такой матрицы. И там буквально по станочку расписано, кто что для него будет делать в Российской Федерации, в Республике Беларусь и на какие модели нам надо выйти. Потому что это основа. И опять-таки, если мы хотим в дальнейшем кратно увеличивать объемы выпуска продукции, нам не обойтись без ускоренной роботизации. Это очень важно, потому что, демографические процессы, к сожалению, достаточно сложные и у нас, и в Российской Федерации. Поэтому в ближайшие годы резкого скачка трудоспособного населения у нас не будет. Поэтому одно из направлений решения этого вопроса - это роботы, промышленные роботы. И это тоже очень важная сфера, которой будет заниматься и Беларусь. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Жилье под новые производства

Не менее важна и социальная сфера. Ведь чтобы специалисты оставались, нужна и школа, и поликлиника, и, конечно, жилье. На этой неделе в Орше был и Президент. Строительству квадратных метров в городах, где открываются новые производства, особое внимание. Это з Александр Лукашенк еще раз подчеркнул на "Легмаше". Тем более Орша была и остается на контроле у главы государства, ведь это было его решение развивать эти территории.

Если мы создаем новое производство и строим новые заводы, то мы должны построить там жилье. Так было в советские времена. Поэтому мы подвинемся в этом направлении и будем поддерживать не только вас, но все предприятия, которые будут строить, развиваться и так далее. То есть есть работа, но надо где жить. В Орше места для строительства хватает. Город прекраснейший. Не мне вас убеждать. Надо, чтобы было жилье. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (29.05.2024, Орша)

Новые технологии

Привлечь кадры через возможность построится важно для аграрного сектора Оршанского района. Новые технологии требуют и новой подготовки работников. И здесь лучше чем практика после обучения ничего не придумано. Обещают, что молочно-товарный комплекс в ОАО "Маяк Высокое" заработает до конца года. Пока его стоимость около 30 млн рублей. Премьер назвал ее высокой и призвал занижать затраты.

Да, после возведения стен нужно еще, чтобы был полный комплект и поголовья. Местная власть заверяет: все просчитано.

Здесь молочно-товарная ферма общей численностью 1140 голов, 780 дойного, с цехом раздоя сухостоя, профилактория. Павел Фоминой, директор ОАО "Маяк Высокое"

Заготовка кормов

А сегодня вся работа в полях - это заготовка кормов. И если южные регионы уже вовсю работают, то север ждет дозревания. Открытым остается и вопрос по готовности техники. Пока не вся здесь готова и вышла в поля. Поэтому необходимо поставить на колеса весь парк. Это задача номер один. Ведь корма - это важная составляющая роста объемов сельхозпроизводства, а значит и нашего экспорта, и продовольственной безопасности - своей и всего Евразийского региона.

Беларусь примет межправсовет ЕЭАС

3-4 июня в Беларуси будет проходить Евразийский межправительственный совет. На нем в том числе будет рассматриваться и вопрос продовольственной безопасности.

Будем проводить пленарную сессию продовольственной безопасности ЕАЭС на базе нашей выставки "Белагро". Поэтому представительство широкое, традиционное, большой интерес. Повестка традиционно напряженная. Есть ряд вопросов, которые надо обсудить. Они касаются и контроля таможенной стоимости товаров. Сейчас перестраиваются, вы знаете, многие импортные потоки. Поэтому надо следить за этим, чтобы не было занижения таможенной стоимости и чтобы наши страны не теряли поступления в бюджеты государств. Вот так называемые растаможки. Роман Головченко

"Пятерка" в Беларуси