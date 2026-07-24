Еще недавно немецкая промышленность считалась одним из главных двигателей европейской экономики. Однако сегодня предприятия все чаще говорят о росте издержек, снижении конкурентоспособности и риске переноса производств за пределы Европы.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"После того как были взорваны "Северные потоки" и благодаря собственным санкциям мы отказались от дешевых российских энергоресурсов. Германия сейчас покупает сжиженный газ из США, который порой обходится в 4-5 раз дороже, чем он стоит на внутреннем американском рынке. Все эти дорогие энергоресурсы, а также отказ от собственной атомной энергетики делают производство еще более нерентабельным. К этому добавляются высокие налоги, климатические предписания, высокие цены на энергоресурсы и бюрократия. Она пышным цветом цветет не только в Германии: из Брюсселя постоянно поступают новые директивы, подробно диктующие, как должны работать предприятия. В итоге огромные ресурсы немецких концернов уходят лишь на обслуживание этих бюрократических требований - на составление никому не нужных отчетов и прочее".