Промышленность, нефтехимия и энергетика - в правительстве Беларуси отчитались об итогах работы

Белорусская промышленность, несмотря на санкционные препоны, в этом году работает с приростом. Сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам 9 месяцев - 4 млрд долларов. Достигнут максимальный за десять лет уровень рентабельности продаж. Цифры озвучил вице-премьер Петр Пархомчик - сегодня правительство отвечало на вопросы депутатов и сенаторов. Приуменьшать влияние санкций не следует, отметил вице-премьер. Им нужно противодействовать. И правительство принимает шаги. О них детально узнавали народные избранники.

Какую новую продукцию будет производить Беларусь? И почему не стоит шутить с завышением цен? Подробности из Овального зала знаетВероника Бута.

Сегодня в парламенте не совсем обычное заседание. И работу депутаты начинают на час раньше привычного. На повестке сперва ряд законопроектов. А дальше слово за правительством: Кабинет министров отчитывается об итогах проделанной работы. В фокусе вниманияпромышленность, нефтехимия и энергетика. Их в Совмине курирует вице-премьер Пархомчик. Ему сегодня и держать ответ.

Но прежде чем на трибуну поднимется гость, повестка законотворческая. Во втором чтении принимают проект документа о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг - выбирать исполнителя работ в сфере ЖКХ можно будет без процедуры закупок. А значит, экономим по срокам.

Дальше сразу в двух чтениях голосуют за появление в КоАП нового штрафа за нарушение ценообразования.

Предусматриваем внести норму с установлением за такое административное нарушение штрафа до 20 базовых величин или для ИП и юрлиц до 10 % хозяйствующей операции в денежном выражении. Василий Панасюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Наказание не самоцель. Главная задача - не допустить необоснованного завышения цен. Госрегулирование депутат называет источником социальных гарантий и благополучия белорусов. Парламентарии ситуацию держат на контроле. Да, индекс потребительских цен падает (показывают результаты мониторингов), но актуальным остается вопрос повышения ответственности продавцов. Штраф, убеждены в Овальном зале, дисциплинирует.

Дисциплины не занимать белорусскому правительству. Каждый месяц в парламенте резервируется одно заседание для ответов Кабинета министров на вопросы депутатов и сенаторов. Сегодня слово вице-премьеру. По законам жанра начнут с приятного. В целом наша промышленность в этом году работает с приростом. Несмотря на санкционные препоны, добавила деревообработка, Белгоспищепром. Нефтепереработка и легпром пока уровня прошлого года не достигли, хотя восстановительная динамика налицо. Но вместе с тем приуменьшать влияние санкций все же не следует, отметил вице-премьер. Им нужно противодействовать.





Правительство оперативно приняло пакет контрмер, направленных прежде всего на поддержку производства товаров, решение вопросов логистики и перенаправление экспорта из недружественных стран. Проведена значительная работа по созданию альтернативных маршрутов для поставок белорусской продукции на экспорт. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

В том числе через российские порты. К слову, сегодня депутаты ратифицировали договоренности по перевалке наших нефтепродуктов и на весь будущий год. Что касается работы НПЗ, с сентября там увеличивают мощности. По словам вице-премьера, для наших заводов открылась возможность поставки дизтоплива и бензина на российский рынок.

Действительно уход и приостановка деятельности иностранных компаний в России заново открыли российский рынок буквально для всех отраслей промышленности. За 9 месяцев этого года экспорт товаров на российский рынок вырос на 34 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года или на $4 млрд. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси

Главное, подчеркнул вице-премьер, все, что мы производим, мы продаем. Растет спрос в России и странах Азии. Так, в Китай поставки уже выросли вдвое. По итогам года планирует нарастить экспорт и Беллегпром. Хотят прибавить порядка 8-9 %. Значительно увеличились отгрузки восточным соседям - поставки в 71 регион России.





Мы приросли на 54 федеральных округа. Есть такие регионы, где мы не были представлены. Радует, что эта активность и иногда настойчивость российских регионов дает плоды. Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Еще один народный вопрос - деревообработка. Доступные цены для своих потребителей - это важно. Справиться с прошлогодним ажиотажем, благо, удалось. Ситуацию мониторят.

Импортозамещение и локализация. В условиях санкционного прессинга - как "Отче наш" для производителей. И, как говорится, ставка сыграла. Эффективность налицо. В стране реализуется более 200 проектов на сумму свыше $10 млрд. Наибольший потенциал (это подсказка для бизнеса) у выпуска компонентов для автомобилестроения. Но нужно смотреть и на более далекую перспективу.

Проблема новых автомобилей на ближайшие годы - это выбор цена и производство. Как на ваш взгляд кооперация двигается? Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Вице-премьер отметит, такое поручение Президента есть. И над ним уже работают. Свой автомобиль будет. Спросят вице-премьера и об атомной станции.

Запуск второго энергоблока Белорусской АЭС запланирован на первый квартал будущего года. Параллельно создается необходимая инфраструктура, как же без этого. Количество электромобилей за два года выросло почти в 40 раз. И это не предел. А вот обновление автобусного парка, тем более в регионах, идет не такими быстрыми темпами, сетуют депутаты.

Как видится на уровне правительств, решение этой задачи - по городам областного подчинения. Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Мы хотим дополнить и докупить электротранспорт. Вместе с Национальной академией Республики Беларуси и Министерством экономики хотим реализовать пилотный проект в 2023 году. Я не буду говорить, какой мы город выберем, но планируем в одном из небольших городов исключить так называемыйтранспортс двигателем внутреннего сгорания. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси