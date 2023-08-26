Промышленные инновации и комфорт проживания - Солигорск отмечает 65-летие

Солигорск знаменит не только калийными удобрениями, но и машиностроением, легкой и пищевой промышленностью. На высоком уровне медицина и образование. Здесь развивают один из лучших спортивных брендов страны - "Шахтер": футбольный, хоккейный, волейбольный. Также в городе один из лучших в стране теннисных манежей. А еще солигорцы любят джаз. Алексей Кондратенко продолжит.

Юбилей столицы белорусских шахтеров

"Будуецца Старобінскі калійны камбінат. Яго магутнасць - мільёны тонн штучных угнаенняў і тысячы тон спажыўнай солі за год. У Дзень будаўніка тут быў закладзены новы горад рэспублікі - Новастаробінск", - звучит голос диктора за кадром вархивной передачео Солигорске.

От первой буровой вышки в 1949-м и открытия Старобинского месторождения до рудников и обогатительных фабрик. Рабочий поселок стал столицей белорусских шахтеров спустя годы. В 1958 году было решено строить калийный комбинат, а чуть позднее Новостаробинск переименовали в Солигорск, который лишь в 1963-мполучил статус города.

В архивной программе о Солигорске рассказывается: "Средний возраст солигорцев - 27 лет. Средний возраст детей - 14. "Город-подросток" нарекли шахтерской столицей".





Сегодня на Беларуськалии трудится каждый пятый житель райцентра. А минеральные удобрения с пометкой "Сделано в Беларуси" приносят пользу аграриям десятков стран.

Впрочем, пока одни извлекают ценную руду, другие создают технику для ее добычи и переработки. Здесь же, в Солигорске. Местное горно-шахтное и обогатительное оборудование холдинга "Нива" высоко котируется у отечественных и российских промышленников.

Мы думаем, что оживятся работы на "Недра-Нежин", и мы будем также претендовать на поставки горно-шахтного оборудования. Но у нас есть и открытые горные работы в Республике Беларусь, и одна из таких машин в прошлом году была поставлена в Витебскую область на "Доломит" - производитель минеральных удобрений "ФосАгро". Буровой станок уедет в город Апатиты. Мы завершаем контракт на поставку шести таких машин и планируем в следующем году с ними работать. Александр Романович, гендиректор УПП "Нива"

В помощь машиностроителям и солигорские сталелитейщики. Используя в качестве сырья вторчермет, предприятие "Универсал-лит" создает отливки, а также готовые отшлифованные детали для более чем сотни заказчиков, среди которых и именитые машиностроительные бренды страны.

Есть контракты у нас с такими гигантами, как Беларуськалий, БелАЗ и другими предприятиями машиностроения. Михаил Цыценя, директор УП "Универсал-лит"

У коренного солигорца и медика в третьем поколении Александра Януковича была возможность работать в столице, однако свою судьбу он связал с родным городом. Работал на скорой, врачом-хирургом по оказанию экстренной помощи. Позднее возглавил ангиографический кабинет Солигорской центральной районной больницы. Один из первых провел операцию по имплантации кардиостимулятора.





Работаем больше двух лет и выполнили более 160 таких операций. Первыми мы также были в лечении ишемического инсульта. Александр Янукович, заведующий ангиографическим кабинетом Солигорской центральной районной больницы

Солигорск не только молодой, но и компактный - всего 4 на 4 километра. При этом у столицы шахтеров своя специфика: из-за горных работ строить можно не везде. Однако город развивается и постоянно застраивается. Одной из инвестиций станет и новая школа с бассейном.

Здание, в котором смогут учиться 930 детей, - пилотный проект, реализуемый Солигорским домостроительным комбинатом. Школу планируют сделать типовой и применить такой опыт в других регионах.

Строительство школ из изделий крупнопанельного домостроения выигрывает перед возведением конструкций из мелкоштучных материалов. Мы ускоряем темпы работ и укрупняем сборочные процессы. Перешли к возведению жилых домов в 22-м микрорайоне. Также райисполком работает по отводу новых земельных участков под 4 новых микрорайона. Это наша перспектива и развитие города. Дмитрий Русаков, главный инженер Солигорского домостроительного комбината