Промышленный гигант района, один из главных налогоплательщиков в местный бюджет. В чем секрет успеха частной компании в Дятлово?

В рамках инициативы "Один район - один проект" в Дятлово инвестируют в развитие нового инновационного производства энергосберегающих труб. Частная компания осваивает выпуск импортозамещающей продукции для прокладки теплосетей, газа и водоснабжения. Стоимость проекта - более 6 млн рублей, после его реализации появятся новые высококвалифицированные рабочие места и дополнительные налоговые поступления в районный бюджет. Как инвестиции в производство развивают экономику малых городов - в репортаже Юрия Карнеловича.

Производить востребованную импортозамещающую продукцию - такую задачу поставили перед собой на частном предприятии в Дятлово два десятка лет назад. Тогда в арендованном цеху наладили выпуск труб для водоснабжения. Сегодня это уже крупнейший промышленный гигант района, один из главных налогоплательщиков в местный бюджет. Секрет успеха - постоянное обновление линейки продукции.



Внедрение инновационных технологий на предприятии всегда было в приоритете. Здесь одними из первых в республике освоили выпуск предизолированных труб для теплотрасс. Срок службы их в три раза выше обычных, а теплопотери в разы меньше.



Инновационное производство пластиковых труб в Дятлово

Быть на одном уровне с конкурентами для успешного бизнеса уже недостаточно. В Дятлово это понимают. Здесь разработали масштабный инвестиционный проект - создали с нуля новую линию по производству пластиковых труб по технологии, которой еще нет в странах СНГ.

Модернизировали наш завод линией с использованием вспенивателя стеклопентан - газ, который обладает улучшенными характеристиками. Научное обоснование в Институте Атаева показало, что экономия при использовании труб, произведенных по такой технологии, достигает 16 % потерь тепла, экономия потерь тепла.



Андрей Лях, заместитель директора по качеству частного предприятия по производству энергосберегающих труб

Используются такие трубы для водо- и газоснабжения, а также для отопления целых кварталов. Инвестпроект рассчитан до 2025 года, но уже сегодня первые партии инновационной продукции отгружаются потребителям.







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Иван Шелесный, заместитель директора по развитию частного предприятия по производству энергосберегающих труб:

На Республику Беларусь объемы мы можем покрывать полностью и ориентированы сейчас на экспорт - Российскую Федерацию. Еще в течение двух следующих лет (до 2025 года) мы сможем выпускать по 200 километров трубы в год. На предприятии налажен полный цикл производства трубопроводов. Здесь выпускают и все соединительные элементы.



Андрей Лях, заместитель директора по качеству частного предприятия по производству энергосберегающих труб





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Развитие производства - залог социальных гарантий для работников

Новое производство - это еще и новые рабочие места. На предприятии уже работают более 200 человек, после реализации инвестпроекта дополнительно потребуются высококвалифицированные специалисты. К примеру, токарь 5-го разряда Дмитрий Король работает на современном станке с программным управлением. Обучение прошел здесь же на предприятии.



"Перспективы здесь очень хорошие, зарплата достойная, даже выше среднего по району. Социальный пакет есть. Планирую продолжать здесь далее работать", - поделился своими планами токарь 5-го разряда частного Дмитрий Король.

Инвестиции - стимул для экономического роста региона



Для Дятловского района новый проект по производству пластиковых труб - несомненный плюс. Это долгосрочные инвестиции в экономику.



Ольга Железовская, зампредседателя Дятловского райисполкома:

Сумма планируемых инвестиций к поступлению в районе - 6 млн белорусских рублей. На сегодняшний день проект реализован на 69 %. Сумма поступивших инвестиций 4 млн белорусских рублей, в том числе за истекший период 2023 года 1,6 млн белорусских рублей.



Андрей Лях, заместитель директора по качеству частного предприятия по производству энергосберегающих труб