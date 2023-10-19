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Промышленный гигант района, один из главных налогоплательщиков в местный бюджет. В чем секрет успеха частной компании в Дятлово?
В рамках инициативы "Один район - один проект" в Дятлово инвестируют в развитие нового инновационного производства энергосберегающих труб. Частная компания осваивает выпуск импортозамещающей продукции для прокладки теплосетей, газа и водоснабжения. Стоимость проекта - более 6 млн рублей, после его реализации появятся новые высококвалифицированные рабочие места и дополнительные налоговые поступления в районный бюджет. Как инвестиции в производство развивают экономику малых городов - в репортаже Юрия Карнеловича.
Производить востребованную импортозамещающую продукцию - такую задачу поставили перед собой на частном предприятии в Дятлово два десятка лет назад. Тогда в арендованном цеху наладили выпуск труб для водоснабжения. Сегодня это уже крупнейший промышленный гигант района, один из главных налогоплательщиков в местный бюджет. Секрет успеха - постоянное обновление линейки продукции.
Внедрение инновационных технологий на предприятии всегда было в приоритете. Здесь одними из первых в республике освоили выпуск предизолированных труб для теплотрасс. Срок службы их в три раза выше обычных, а теплопотери в разы меньше.
Инновационное производство пластиковых труб в Дятлово
Быть на одном уровне с конкурентами для успешного бизнеса уже недостаточно. В Дятлово это понимают. Здесь разработали масштабный инвестиционный проект - создали с нуля новую линию по производству пластиковых труб по технологии, которой еще нет в странах СНГ.
Модернизировали наш завод линией с использованием вспенивателя стеклопентан - газ, который обладает улучшенными характеристиками. Научное обоснование в Институте Атаева показало, что экономия при использовании труб, произведенных по такой технологии, достигает 16 % потерь тепла, экономия потерь тепла.
Используются такие трубы для водо- и газоснабжения, а также для отопления целых кварталов. Инвестпроект рассчитан до 2025 года, но уже сегодня первые партии инновационной продукции отгружаются потребителям.
Иван Шелесный, заместитель директора по развитию частного предприятия по производству энергосберегающих труб:
На Республику Беларусь объемы мы можем покрывать полностью и ориентированы сейчас на экспорт - Российскую Федерацию. Еще в течение двух следующих лет (до 2025 года) мы сможем выпускать по 200 километров трубы в год.На предприятии налажен полный цикл производства трубопроводов. Здесь выпускают и все соединительные элементы.
Развитие производства - залог социальных гарантий для работников
Новое производство - это еще и новые рабочие места. На предприятии уже работают более 200 человек, после реализации инвестпроекта дополнительно потребуются высококвалифицированные специалисты. К примеру, токарь 5-го разряда Дмитрий Король работает на современном станке с программным управлением. Обучение прошел здесь же на предприятии.
"Перспективы здесь очень хорошие, зарплата достойная, даже выше среднего по району. Социальный пакет есть. Планирую продолжать здесь далее работать", - поделился своими планами токарь 5-го разряда частного Дмитрий Король.
Инвестиции - стимул для экономического роста региона
Для Дятловского района новый проект по производству пластиковых труб - несомненный плюс. Это долгосрочные инвестиции в экономику.
Ольга Железовская, зампредседателя Дятловского райисполкома:
Сумма планируемых инвестиций к поступлению в районе - 6 млн белорусских рублей. На сегодняшний день проект реализован на 69 %. Сумма поступивших инвестиций 4 млн белорусских рублей, в том числе за истекший период 2023 года 1,6 млн белорусских рублей.
Предприятию же инновационная продукция позволит увеличить поставки на внешние рынки. Уже сегодня около 50 % прибыли завод получает от экспорта.