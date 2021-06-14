Промышленный туризм в Беларуси: БелАЗ за пять лет посетили уже свыше 150 тысяч гостей

Новые эмоции, знания, а возможно и выбор будущей профессии. Белорусы и гости нашей страны все больше посещают отечественные предприятия в качестве промышленных туристов. Так, своеобразный рекорд у БелАЗа: завод в Жодино за пять лет посетили уже свыше 150 тысяч гостей. Посетителей возят на специальном электробусе, в их распоряжении цеха, а главное - самый большой в мире карьерный самосвал на 450 тонн. Вся техника доступна для взрослых и детей. Есть и дополнительная "опция" - тест-драйв машинына 130 тонн. К слову, за день Белорусский автозавод посещают до 200 туристов.