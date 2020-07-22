ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Промышленный, а еще гастрономический, событийный туризм как направления развития отрасли в проекте "На контроле Президента"

Новый рекорд установили на МТЗ

Более 12 тысяч туристов из почти 70стран мира посетили Минский тракторный завод за время проведения промышленных экскурсий. МТЗ один из первых в стране наряду с БелАЗом начал пускать в свои цеха организованные группы.

Промышленный туризм

С 2017 года белорусы и иностранцы могут попасть на территорию промышленного гиганта, увидеть, как собирается трактор, от начала до конца и даже закрутить гайку! Но особой популярностью пользуется катание на тракторе. Вместе с опытным трактористом-испытателем можно проехаться по территории завода. В связи с эпидемиологической ситуацией МТЗ временно приостановил прием туристических групп, но спрос уже есть. Экскурсии намерены возобновить в августе или сентябре.

Какие еще виды туризма развиваются в Беларуси: гастрономический, событийный, спортивный или исторический? О трансформации отечественного туристического рынка за последние 10 - 15 лет и перспективах отрасли в период закрытых границ - в новой серии проекта "Туризм.

На контроле Президента"

. Смотрите сегодня вечером сразу после

"Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все