ПРООН: Беларусь подает хороший пример вклада в экологию

Беларусь подала хороший пример национального вклада в международные климатические инициативы. Об этом заявила накануне в интервью глава представительства Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева. В частности, это меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, которые, как отметила постпред, ПРООН готова поддерживать.Эксперт добавила: организация готова поддерживать также инновационные амбиции республики и при этом стать посредником как для привлечения технологий, так и для их экспорта. Для этих целей на базе ПРООН в Минске создадут лабораторию инновационного развития. Похожие уже действуют в других странах.



