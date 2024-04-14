Пропаганда ЛГБТ и отсутствие свободы: почему семья из Германии выбрала белорусскую деревню

Украинцы, как и многие жители ЕС, находят второй дом в Беларуси. Все больше нелогичных и раздражающих своей абсурдностью нововведений западного правительства становятся причиной миграции из Евросоюза.

Семья Шнайдер жила в двух странах (Германии и Австрии). Там приходилось снимать арендное жилье. Позволить себе частную собственность не могли - для этого нужно было заплатить минимум 300 тыс. евро. Также из-за пропаганды ЛГБТ было сложно растить ребенка, основываясь на традиционных ценностях. Поэтому два года назад Шнайдеры обосновались в Беларуси и не прогадали. Причины, по которым украинско-немецкая семья выбрала именно белорусскую глубинку, - в репортаже Елизаветы Синяк.

Небольшая деревня. Собственный участок. Папа, мама и двое детей. Казалось бы, обычная белорусская семья, но этот случай - с украинско-немецкими корнями. В 15 лет Анна переехала из Украины в Германию. Там училась в школе, позже поступила в университет и встретилась с будущим мужем, коренным немцем. У них родилась дочь Марлена. Но на этом "радужные" события для семьи Шнайдер в Германии закончились. Или только начались?

В Европе, в Германии, началась большая пропаганда ЛГБТ. В детских садиках были брошюрки, что ты можешь быть, кем ты хочешь. Идешь по улице, и висит огромный плакат, на котором изображены два парня. Они обнаженные, в штанах только, сверху ничего не надето и один другому руку в штаны засунул. Я не помню, что там было написано, но это не должен видеть ребенок. Анна Шнайдер, жительница Слуцкого района, переселенка из Украины

И вот вторая попытка начать новую жизнь - семья переехала в Австрию.

"Мы жили в туристическом красивом городке - выглядывали из окна, смотрели на горы, а перед окнами паслись коровки и лошадки. Очень красиво было. Но через 3 месяца начался COVID-19. Можно сказать, что два года жили, как в золотой клетке: работай - кушай, работай - кушай. Зимой надо было купить ребенку сапоги, а нас не пускали в магазин, потом что у нас нет QR-кода, прививки, тестs. Люди с этим соглашались, выполняют эти требования, не задумываясь. Мы поняли, что для нас это глупость, и не хотели, чтобы дети росли среди такого общества.





В "альпийских" условиях Анна и Патрик возобновили поиски подходящего места для жизни. Варианты Евросоюза больше не рассматривали. Решили выбирать среди стран СНГ.

Мы выбрали простую жизнь. Многие переезжают в Минск, мы выбрали это место. И нам нравится оно, потому что спокойное. У нас хорошие отношения с соседями, и наши дети счастливы. Патрик Шнайдер, житель Слуцкого района, переселенец из Германии

Семья купила домик под Слуцком в деревне Огородники. Свой огород у них тоже есть. Кроме этого, Патрик много времени уделяет стройке. Анна любит готовить полезные десерты, которые уже оценили семья, соседи и мы.

"У меня уже появились фирменные фасолевые котлетки, сладостей начала много делать. Хлеб сама пеку безглютеновый бездрожжевой на своей закваске. Хотим развиваться, открывать свой бизнес", - делится Анна.





На вопрос о том, что говорят немцы о Беларуси, Патрик ответил: "Я не могу сказать, что немцы напрямую говорят о Беларуси. Но могу сказать, что СМИ представляют страну в плохом свете. Они показывают фотографии с пустыми полками в магазинах Беларуси. В стране нет еды? и люди в депрессии из-за этого. Вы оглядываетесь по сторонам - и все наоборот".

Мы приехали за свободой. Как бы в Европе ни говорили, какая диктатура Беларусь, не соглашусь. Для меня Германия и Австрия намного "диктатурней" была. Анна Шнайдер