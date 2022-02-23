Пропавшие в Борисове школьники найдены

Двоих детей, потерявшихся накануне в Борисове, нашли! Ранним утром вблизи городского парка их встретили сотрудники МЧС. Как рассказали ребята, они шли на железнодорожный вокзал, чтобы поехать к своей бабушке, которая живет в Крупском районе. Напомним, сообщение о пропаже семилетнего Кирилла и девятилетнего Данилы поступило в милицию Борисова накануневечером. Около шести 6 вечера братья, ученики 1-го и 3-го классов, направились в Борисовскую библиотеку.



Со слов знакомой мальчиков, около 23:00 она видела в городе, когда те сели в городской автобус. Связь с малышами отсутствовала. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения предполагаемого маршрута движения школьников и начали поиски. К операции в общей сложности подключились 200 специалистов - военные, учителя, коммунальщики, представители Красного Креста, большую часть составил контингент спасательного ведомства.



Поиски продолжались всю ночь. Работники МЧС - Олег Павлов и Егор Иванов, которые и нашли мальчишек, сменились с дежурных суток, но приняли решение продолжить поиск детей на личном транспорте.



На место была вызвана скорая помощь. Осмотр показал: с детьми все хорошо, в медицинской помощи они не нуждаются. В настоящее время мальчики находятся в Борисовском РУВД. Беседуют с психологом. Милиционеры разбираются в ситуации.