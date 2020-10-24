Пропускная способность М6 Минск - Гродно свыше 10 тысяч автомобилей в сутки

Высокий транзитный потенциал подтолкнул и развитие сети автомобильных дорог Гродненской области. За последние годы обновлены транспортные артерии областного и районного значения. Самым масштабным проектом стала реконструкция международной трассы М6 Минск - Гродно. Сейчас ее пропускная способность - свыше 10 тысяч автомобилей в сутки. В выигрыше не только грузоперевозчики, но и автомобилисты региона, которые ежедневно передвигаются по новой дороге. О перспективах развития транспортной системы - в репортаже Юрия Карнеловича (видео).