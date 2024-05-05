Прорабатывается вопрос открытия прямого воздушного сообщения с Оманом и Алжиром - Терентьев

В настоящее время прорабатывается вопрос открытия прямого воздушного сообщения с Оманом и Алжиром. Об этом в программе "Главный эфир" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Оманцы заинтересованы в привлечении наших туристов, отметил дипломат. "Также на повестке дня вопрос открытия прямого авиасообщения между Алжиром и Минском, между столицами. Если мы это сможем сделать, туризм будет расти не только как между людьми, но и со стороны бизнеса. Здесь большие перспективы. Повторюсь, вся Африка и особенно Северная Африка очень перспективная. Мы должны здесь быть", - подытожил посол.