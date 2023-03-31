Проректор медвуза: Президент Беларуси не обойдет вниманием тему здравоохранения

Президент Беларуси не обойдет вниманием тему развития здравоохранения. Таким мнением поделился сБЕЛТА проректор по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Владимир Похожай, обозначая основные ожидаемые посылы, которые адресует глава государства в своем Послании белорусскому народу.

Как отметил Владимир Похожай, глава государства никогда не обходил вниманием тему здравоохранения и обеспечения населения доступной высококвалифицированной медицинской помощью. "Этот вопрос всегда поднимается на всех уровнях государственной власти и находится на личном контроле главы государства. И в настоящее время здравоохранение находится на приоритетных позициях в развитии общества", - сказал он.

По мнению проректора, одним из посылов в Послании может стать развитие научно-технической базы, в том числе во взаимодействии с Российской Федерацией. "Как показал опыт последних лет, именно Союзное государство, крепкое славянское единство и дружба помогают выстоять и противостоять различным вызовам. Кроме того, это возможность для обмена опытом, профессиональными мнениями, возможностями в практическом здравоохранении и реализации научно-практических разработок. Один из примеров - ковидный период, когда Беларусь стала одной из первых стран, куда поступила оригинальная разработанная российская вакцина", - пояснил он.