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Прорыв на тепломагистрали в Московском районе Минска
В Минске ликвидируют последствия прорыва тепломагистрали. В Московском районе без тепла и горячей воды - десятки жилых домов, школы и детские сады. Занятия отменены, в дошкольных учреждениях организованы дежурные группы, которые отапливаются обогревателями, дети обеспечены горячим питанием. Тем временем аварийные бригады ремонтируют подземные коммуникации, завершить работы планируется в ближайшее время.
Илья Цветков выехал на место.
Прорыв на тепломагистрали в Московском районе Минска
На улице Есенина еще ночью активно начали работать специалисты теплосетей, чтобы вернуть тепло в дома жилищного фонда Московского района. Сейчас ведутся работы по сварке. Работают внутри трубы, чтобы можно было удобнее подобраться к поврежденному участку.
Причиной аварии стала щель в компенсаторе. Произошла поломка вчера вечером. В квартирах похолодало после 18:00, а вода в кранах изменила цвет и запах.
В связи с этим изменилась ситуация в школах и детских садах. Занятия школьников перенесли на следующую неделю. А для самых маленьких организовали дежурные группы, где поддерживается необходимая температура при помощи обогревателей.
Для воспитанников организовано и трехразовое питание. Воду нагревают в электрокотлах. Их объема хватает для того, чтобы обеспечить нормальную работу дошкольных учреждений. Восстановить горячее водоснабжение обещают уже сегодня вечером.
Специалисты в этот момент пытаются работать максимально быстро, чтобы минимизировать дискомфорт жителей района.
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