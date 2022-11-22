Прорыв в Москве - исторический путь к победе легендарной футбольной команды "Динамо" (Минск)

7 мая 1982 года в Москве состоялся седьмой матч команды "Динамо" (Минск) в рамках чемпионата СССР по футболу. Соперник - московский ЦСКА. Счет 3:2. Голы у "Динамо" забили Алейников (37), Пудышев (52), Прокопенко (63). Помимо двух баллов в таблицу динамовцы одновременно взяли два балла за призы "Агрессивномугостю" и "За волю к победе".

"Динамовцы достигли главного: одержали победу, нарушив прошлогоднюю печальную традицию, когда в Москве они уходили с поля побежденными, имея игровое и территориальное преимущество", - писали в СМИ.

12 мая в Москве прошел восьмой матч в истории команды. "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Минск) - 1:2. Голы у "Динамо" забили Курненин (61), Прокопенко (81). Минск вышел на первое место в турнирной таблице, проведя на один матч меньше лидеров.

"Минчане установили уже своеобразный рекорд: на старте чемпионата в матчах с московскими клубами набрали 8 очков из 8 возможных, - сообщал "Физкультурник Беларуси". - А героем матча по праву можно назвать Курненина. В первом случае он сам забил мяч со штрафного, во втором - ассистировал Прокопенко".

В 1982 году минское "Динамо" выиграло золотые медали чемпионата СССР, обойдя европейских грандов - тбилисское и киевское "Динамо", московский "Спартак". Основу той команды составляли воспитанники белорусских школ футбола. Минчане показывали самый прогрессивный футбол, который и сейчас выглядит современным.

К 40-летию той победы Агентство теленовостей подготовило телефильм "Динамо-82. Золотые. Искренние. Наши". В нем авторская группа постаралась воссоздать фактическую картину сезона устами главных героев.

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