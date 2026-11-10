Прорывные разработки и клинические базы: ректор БГМУ рассказал, чего достиг вуз к своему 105-летию

За 105 лет БГМУ прошел огромный путь от медицинского факультета БГУ до ведущего научно-образовательного центра Беларуси. О прорывных разработках в сфере здравоохранения и современной работе вуза поговорили с ректором БГМУ Сергеем Рубниковичем в "Актуальном интервью".

В университете важнейшее направление не только образование, но и наука с научно-исследовательской работой. В учреждении создаются оригинальные методы профилактики, диагностики и лечения, которые помогают пациентам жить, а преподавателям и работникам здравоохранения оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

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"Направления развиваются в области клеточных технологий, хирургии. Академик Станислав Третьяк получил государственную премию за разработку лечения ожоговых ран, теперь продолжает исследования вместе с учениками. Клеточные технологии используются в настоящее время в эндокринологии, акушерстве и гинекологии, стоматологии", - привел примеры гость интервью.

Благодаря поддержке правительства Беларуси, Мингорисполкома и Белорусского инновационного фонда создается информационная программа "Помощник врача-стоматолога". Она будет работать как диагностическая. На основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии, 3D-снимков челюстно-лицевой области создаются специальные объемы датасетов, где преподаватели с участием студенческого научного общества проводят разметку снимков и их анализ. Когда будет собрано достаточное количество снимков, а все стоматологические диагнозы отобраны, программа позволит в более короткие сроки диагностировать состояние зубочелюстной системы. Программу планируют внедрить в практическое здравоохранение в 2027 году.

БГМУ впервые за время своего существования попал в британский рейтинг топ-2000 лучших университетов мира. В рейтинге участвует более 14 тыс. университетов со всего мира.

Высшее учебное заведение идет в ногу со временем, но при этом сохраняет традиции классической белорусской медицинской школы.

Сергей Рубникович:

"Это основа нашего медицинского образования наряду с информационными технологиями, внедряемыми в образовательный процесс. У нас создано более 1 тыс. электронных учебно-методических комплексов для студентов, которые облегчают подготовку к занятиям. Дополнительную литературу ребята ищут сами. В 2023-м у нас открыт симуляционный аттестационный центр, в основном предназначенный для врачей. В 2025 году распахнул двери новый корпус практико-ориентированного обучения, где сосредоточены центры симуляционного обучения для студентов, современные модули и классы для подготовки фундаментальных кафедр".

Сергей Рубникович

Наряду с этими достижениями главное - традиции и классическая подготовка у постели больного. БГМУ гордится сохранением всех клинических баз - республиканских научно-практических центров в Минске, больниц, поликлиник. Всего у вуза насчитывается более 80 клинических баз в Минске и Минской области. Там проходят подготовку студенты и врачи. "Более 2 тыс. студентов, начиная с первого курса, подрабатывают в учреждениях здравоохранения. Работают медсестрами, медбратьями, помощниками врачей, санитарами в учреждениях здравоохранения. Это тоже элемент образовательной составляющей на протяжении всего обучения студентов", - отметил ректор БГМУ.

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