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Просьба отказаться от пенсионного обеспечения - ложная информация

Полный абсурд. Что-то наподобие листовок сегодня распространили в интернете. Якобы Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич обратилась к пенсионерам с просьбой отказаться от пенсионного обеспечения ради поддержки бюджета страны. Полная чушь и несостоятельное творчество.

На официальной странице Минтруда Ирина Костевич четко заявила: это ложная информация. Деятельность Министерства труда и социальной защиты направлена в первую очередь на защиту законных прав граждан. Гарантии, взятые на себя государством по выплате пенсий и пособий, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Фонд социальной защиты населения работает в штатном режиме. В ведомстве также обратили внимание, что площадкой для размещения официальной информации Министерства труда и социальной защиты является сайт ведомства.

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