Прощание с детством: незабываемый праздник для выпускников прошел на "Минск-Арене"

Ярким аккордом стало масштабное мероприятие в "Минск-Арене". Городской праздник "Последний звонок" прошел уже в пятый раз для более чем 13 тысяч выпускников. С окончанием важнейшего этапа в жизни юношей и девушек поздравили звезды белорусской и зарубежной эстрады.

На последний звонок в "Минск-Арену" пригласили всех минских одиннадцатиклассников. Это самые умные, талантливые, спортивные и одаренные ребята. Подтверждая статус самой молодежной столицы Беларуси в этом году, "Минск-Арена" в этот вечер буквально была в топе всех лент соцсетей.

В морское плавание отправили юного зрителя более 500 артистов. По сюжету шоу-круиза, лайнер взяли на абордаж пираты. Капитан корабля потребовал отдать ценности. Но самыми главными оказались не золото и серебро, а теплые воспоминания о школе, дружба, благодарность учителям, достижения выпускников в разных сферах, любовь к Родине. Отдавать ценности в зале никто не собирался, подтвердили это исполнением государственного гимна в унисон.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Мы со своей стороны распахнули двери наших вузов, колледжей. Более 49 тысяч первокурсников мы ждем в этом году в наших вузах и практически 70 тысяч учащихся - в наших колледжах. Поэтому уверены, что у всех все получится. Надо слушать свое сердце, выбирать душой ту профессию, которая близка. А мы обязательно будем рядом и поможем".

Андрей Стригельский, зампредседателя Минского горисполкома

Андрей Стригельский, зампредседателя Минского горисполкома: "Для них открыты двери колледжей и университетов. Все предприятия и организации Минска с нетерпением ждут их, уже получивших хорошие профессии и с хорошими компетенциями. У нас для молодежи многое делается, и современная молодежь, к большому нашему счастью, это понимает. Они благодарны за хорошие, прочные знания, которое получили в своих школах. Уверен, что они вырастут настоящими людьми и патриотами нашей страны".

Этот праздник - точка перехода от школьной скамьи к взрослой жизни, а значит, звучат не только аплодисменты, но и напутствия от тех, кто стал добрым другом, наставником, проводником в мир знаний и науки, и тех, кто точно будет хранить воспоминания о каждом своем ученике.

И пусть вчера они прощались с детством, теперь поднимаются на очередную высоту – впереди взрослая жизнь, выбор будущей профессии и поступление в вуз. Но об этом ребята подумают уже завтра, а в этот вечер можно было еще немного побыть беззаботными детьми, от души повеселиться и отдохнуть вместе с любимыми артистами.