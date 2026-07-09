Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом пройдет в Доме офицеров в Минске

9 июля Беларусь прощается с Николаем Чергинцом. Ему было 88 лет.

Николай Чергинец - известный прозаик и публицист, народный писатель Беларуси,

Творческий путь в литературе он начал в еще в 70-е, став первым белорусским писателем в жанре милицейского детектива.

Чергинец - автор более полусотни научных трудов и свыше 40 художественных произведений. Долгие годы он был председателем Союза писателей Беларуси. В последний раз садился за рабочий стол в Доме литерторов больше недели назад, хотел успеть написать автобиографию.

Гражданская панихида в Доме офицеров начнется в 10 утра. Народный писатель Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище.

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