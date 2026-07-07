Прощание с сооснователем "Песняров" Владиславом Мисевичем состоится 9 июля

На 82-м году жизни скончался заслуженный артист Беларуси, сооснователь легендарного ансамбля "Песняры" Владислав Мисевич.

Он стоял у истоков коллектива вместе с Владимиром Мулявиным. Его флейта и саксофон звучат во всех главных хитах "золотого века" группы.

Коллеги вспоминают Мисевича как человека железной дисциплины и безупречного профессионала, который до последнего дня оставался в движении.

Не стало Владислава Мисевича

Он сменил уральские тюльпаны на белорусский клевер - канюшыну. Слово пришлось выучить задорному юноше с кларнетом из Чкалова (ныне Оренбурга). Помогла армейская выучка и случай. В армии познакомились с Мулявиным. Уже популярный музыкант с филармоническим опытом и халтурами на дискотеках долго не раздумывал. Быстро решил - им по пути.

"Песняры" стали всемирно известным коллективом

Не плясуны, а певуны. Из "Лявонов" ансамбль переквалифицировался в "Песняров". Громкое во всех смыслах выступление на Всесоюзном конкурсе - и на утро проснулись знаменитыми. Марку держали десятилетиями. Стали первыми, кого выпустили в США. Тот приезд "Песняров" в Штаты окрестили вторжением русского рока. Такой успех не переплюнуть даже по нынешним меркам. За хронику и первые "глянцевые" заголовки в ответе был звезда союзной фотожурналистики Юрий Иванов. Он автор самых известных изображений любимых музыкантов, в том числе и Змея (так Мисевича называл Мулявин).

Юрий Иванов, фотожурналист:

"Не верю. Если это змея, то мудрая. Он же приготовил новую книгу, она должна сейчас выйти, это второе издание. Это правда о "Песнярах".

Мисевич написал книгу о жизни ансамбля

Духовик-мультиинструменталист стал свидетелем истории. Она вышла на новый виток в переломный момент для страны. Рушился не только Союз, но и старые связи. Мисевич покинул коллектив и собрал новый. О событиях тех лет он рассказал в своей книге "Я роман с продолжением пишу..." Летописец "Песняров" до последних дней прославлял имя легендарного ВИА и Мулявина.

Сооснователь "Песняров" Владислав Мисевич ушел из жизни в 81 год Предварительно траурные мероприятия планируются на четверг, 9 июля 2026 года

Анатолий Шабалин, архитектор, поэт, лауреат Госпремии Беларуси:

"Мне нравилось, что он до последних дней сохранял ту работоспособность. Вот это мне близко. Ту какую-то непримиримость во взглядах, неравнодушие к каким-то проблемам, занимался пропагандой нашего национального искусства".

Несмотря на легендарность, сохранил простоту и юношеский задор. Спортивными результатами делился с подписчиками в соцсетях. Он любил жизнь, она отвечала ему взаимностью. А музыка осталась вечной.