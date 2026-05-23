Прощай, школа: как прошел последний звонок для белорусских выпускников
23 мая было самым волнительным днем для белорусских выпускников. Последние школьные звонки прозвенели в школах и гимназиях страны. Из-за парт вышли свыше 58 тыс. одиннадцатиклассников и около 100 тыс. выпускников 9-х классов.
По-особенному звучал и Минск. Выпускников в столице 13 тыс., все они стали украшением праздничных линеек, а после отправились на организованный специально для них концерт на "Минск-Арене".
Трепет и мечты о большом будущем наполняют выпускников и их родителей.
Влад Борисевич, выпускник гимназии № 16 г. Минска:
"Это очень важный и ответственный день для всех выпускников. Именно сегодня начинается новая ступенька в нашей жизни. Все очень трогательно, потому что за эти 11 лет мы максимально привязались к школе. Она стала вторым домом для нас".
70 выпускников гимназии № 41 города Минска сказали на торжественной линейке "до скорой встречи" учителям. У каждого свои воспоминания, школьные истории и атмосфера праздника.
Марианна Скакун, директор гимназии № 41 г. Минска:
"Став студентами, они продолжают помогать младшим ребятам точно так же, как когда-то помогали им самим. Поэтому я не могу сказать, что нами владеет печаль. Нет, они остаются с нами".
За талантливыми гимназистами, которые каждый год привозят для Минска и страны медали с международных олимпиад, следили и поддерживали родители на всем творческом и научном пути. Делились знаниями и помогали опытные педагоги.
После торжественной линейки ребята возложили цветы к стеле "Минск - город-герой", почтив память героев Великой Отечественной войны. Тут, на священном месте, собрались около 1 тыс. школьников.
"Обязательно нужно помнить, какой подвиг сделали наши предки, чтобы такое не повторилось еще раз, чтобы мы жили под мирным небом ", - подчеркнула выпускница гимназии № 15 г. Минска Анастасия Малюта.
Грандиозный концерт на "Минск-Арене" и встреча с топовыми хедлайнерами на сцене - такой финальный аккорд подготовили для молодых людей, чтобы праздник остался в памяти на всю жизнь.
"Более 49 тыс. первокурсников мы ждем в 2026 году в наших вузах и практически 70 тыс. учащихся в колледжах. Уверены, что у всех все получится. Надо слушать свое сердце, выбирать душой ту профессию, которая близка, а мы обязательно будем рядом и поможем", - отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.