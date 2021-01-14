Прощальная литургия собрала в Свято-Духовом кафедральном соборе сотни неравнодушных

В эти минуты завершилось отпевание. Богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. Дань памяти и уважения духовному наставнику - от священников из сотен приходов страны. Прощальная литургия с самого утра собрала в храме сотни неравнодушных. Панихиду о земном пути владыки транслировали и в прямом эфире на "Беларусь 3". Верующие продолжают безостановочно идти в собор - поклониться архипастырю Беларуси и поблагодарить его за возрожденную духовную жизнь страны.