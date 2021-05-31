Прощальный вальс, тысячи воздушных шаров. Последние звонки прозвучали по всей стране

В этом году из 11-ых классов выпускаются почти 52 тысячи учащихся. Еще 90 тысяч - из девятых. К слову, в этом году выпускается первый в Беларуси спортивно-педагогический класс. Впрочем, хороший старт в профессию дают многие учреждения среднего образования.

Уже на следующей неделе у выпускников начнутся экзамены в школах. А после вручения аттестатов - вступительная кампания.