3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Прощание с народной артисткой Беларуси Галиной Толкачевой
Сегодня состоится прощание с народной артисткой Беларуси Галиной Толкачевой. Актрисы не стало в четверг. Ей было 86 лет, из которых более 60 она отдала служению Купаловскому театру. Здесь же, на главной сцене, в 12:30 и пройдет гражданская панихида. В последний путь Галину Толкачеву проведут по всем традициям - под аплодисменты зрителей. А после народную артистку предадут земле на Восточном кладбище Минска. Она родилась в Самаре, но окончила белорусский театрально-художественный институт. После - распределение и приглашение на одну из самых престижных драматических площадок страны.
Героинями Толкачевой были изысканные, аристократичные женщины с сильным внутренним стержнем и чувством собственного достоинства. С кино у актрисы отношения не сложились. Не раз признавалась в интервью, что камеры боялась. Тем не менее, Галине Семеновне удалось создать галерею неповторимых образов в таких спектаклях, как “Забыть Герострата!”, “Поминальная молитва”, “Лес”, “Сымон-музыка” - роли прочно вошли в хрестоматию белорусского театра.