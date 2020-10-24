Сегодня состоится прощание с народной артисткой Беларуси Галиной Толкачевой. Актрисы не стало в четверг. Ей было 86 лет, из которых более 60 она отдала служению Купаловскому театру. Здесь же, на главной сцене, в 12:30 и пройдет гражданская панихида. В последний путь Галину Толкачеву проведут по всем традициям - под аплодисменты зрителей. А после народную артистку предадут земле на Восточном кладбище Минска. Она родилась в Самаре, но окончила белорусский театрально-художественный институт. После - распределение и приглашение на одну из самых престижных драматических площадок страны.